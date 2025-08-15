Трамп перед встречей с Путиным поговорил с Лукашенко

Президент США Дональд Трамп 15 августа сообщил, что обсудил с Александром Лукашенко вопрос освобождения 1300 заключенных, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Я провел замечательную беседу с высокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка была благодарность за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо", – написал президент.

По его словам, они обсудили множество тем, включая визит президента Путина на Аляску.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Благодарю за внимание к этому вопросу!" – заключил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона в Анкоридж.

