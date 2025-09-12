#АЭС в Казахстане
Мир

Бывшая жена Билла Гейтса направит 100 млн долларов на здоровье женщин

Бывшая жена Била Гейтса направит 100 млн долларов для женщин, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 05:44 Фото: Instagram/melindafrenchgates
Филантроп и бывшая супруга Билла Гейтса, Мелинда Френч Гейтс, объявила, что вложит 100 млн долларов в фонд, направленный на сокращение масштабного гендерного разрыва в медицинских исследованиях, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в 2024 году лишь 1% финансирования фармацевтических исследований вне онкологии приходился на женское здоровье. Об этом передает Forbes.

Цель инвестиций – ускорить исследования в сферах с высокой смертностью и заболеваемостью, которые часто проявляются у женщин иначе или сильнее, чем у мужчин:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • аутоиммунные расстройства;
  • психическое здоровье.
"Эти направления хронически недофинансированы. Здоровье женщин всегда оставалось второстепенной темой, а я хочу сделать его центральной", – сказала Гейтс.

По ее словам, разрыв в исследованиях огромен и сохраняется десятилетиями. В США только в 1993 году законом закрепили обязанность включать женщин в клинические испытания.

Френч Гейтс десятилетиями занималась вопросами женского здоровья в Фонде Билла и Мелинды Гейтс, из которого вышла в 2024 году. Сейчас фонд возглавляет ее бывший муж, Билл Гейтс.

В Исландии 99-летняя женщина стала лицом бренда одежды.

Фото Алия Абди
Алия Абди
