Коал в Австралии будут массово вакцинировать от хламидиоза
По данным People, до этого инфицированных бактериями животных лечили антибиотиками, но такие лекарства негативно влияли на их способность переваривать листья эвкалипта – их основного источника пищи. Это часто приводило к летальным исходам.
Отмечается, что, желая сохранить популяцию коал, команда Университета Саншайн-Коста (UniSC) 10 лет разрабатывала нужную вакцину. После множества проверок ее разрешили использовать на коалах. Животных начнут вакцинировать как в ветеринарных больницах, так и в полевых условиях.
По словам старшего научного сотрудника UniSC Сэма Филлипса, созданная вакцина снижает количество летальных исходов от хламидиоза в диких популяциях на 65%. Она предотвращает развитие инфекции и даже может избавить животных от уже появившихся симптомов.
Хламидиоз у коал может быть двух видов. Первый вызывает раздражение глаз, что может привести к полной слепоте. Второй поражает почки и репродуктивную систему коалы. Его последствия часто фатальны.
