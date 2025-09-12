#АЭС в Казахстане
Мир

Коал в Австралии будут массово вакцинировать от хламидиоза

коал в Австралии планируют массово вакцинировать от хламидиоза, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 20:32 Фото: pixabay
Вакцину от хламидиоза для коал одобрили в Австралии, так как заболевание стало основной угрозой здоровью животных, сообщает Zakon.kz.

По данным People, до этого инфицированных бактериями животных лечили антибиотиками, но такие лекарства негативно влияли на их способность переваривать листья эвкалипта – их основного источника пищи. Это часто приводило к летальным исходам.

Отмечается, что, желая сохранить популяцию коал, команда Университета Саншайн-Коста (UniSC) 10 лет разрабатывала нужную вакцину. После множества проверок ее разрешили использовать на коалах. Животных начнут вакцинировать как в ветеринарных больницах, так и в полевых условиях.

По словам старшего научного сотрудника UniSC Сэма Филлипса, созданная вакцина снижает количество летальных исходов от хламидиоза в диких популяциях на 65%. Она предотвращает развитие инфекции и даже может избавить животных от уже появившихся симптомов.

Хламидиоз у коал может быть двух видов. Первый вызывает раздражение глаз, что может привести к полной слепоте. Второй поражает почки и репродуктивную систему коалы. Его последствия часто фатальны.

Ранее сообщалось, что жителя ВКО оштрафовали за то, что он волочил собаку по улицам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
