Мир

Туристка погибла в Австралии при загадочных обстоятельствах

туристка стала жертвой собственного фургона в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 00:46 Фото: pixabay
Туристка из Великобритании погибла во время путешествия по Австралии. Она стала жертвой собственного фургона, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, трагедия произошла еще 11 марта, однако о случившемся стало известно только в ноябре. Элеонора Томпсон перестала выходить на связь с родными 8 марта. Друзья забили тревогу и 10 марта приехали к ее дому, а на следующий день обнаружили ее бездыханной в деревне Беррингбар в Новом Южном Уэльсе под фургоном.

Согласно данным издания, девушка не выжила из-за многочисленных травм.

В полиции заявили, что фургон перевернулся и скатился по склону из-за плохой погоды – с 22 февраля по 8 марта на регион обрушился мощный тропический циклон "Альфред".

Ранее сообщалось, что туристку с травмами не пустили в самолет в Таиланде.

Елена Беляева
Елена Беляева
