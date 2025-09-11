Казахстанец протащил собаку на цепи за машиной: полиция отреагировала замечанием и штрафом
Житель Восточно-Казахстанской области волочил собаку по улицам, привязав ее цепью к машине. Очевидцы засняли действия водителя и обратились в полицию. После проверки житель Алтая поплатился штрафом в размере 19 тысяч, сообщает Zakon.kz.
49-летний казахстанец объяснил стражам порядка свой поступок. По его словам, он решил перевезти собаку из одного дома в другой, так как она вела себя агрессивно. Для этого мужчина решил оставить ее за дверью. Также добавил, что двигался на медленной скорости.
"Участковый инспектор, убедившись, что с животным все в порядке и оно здорово, провел с владельцем профилактическую беседу. Ему разъяснены нормы законодательства, касающиеся правил перевозки животных и ответственности за жестокое обращение".Пресс-служба ДП ВКО
Еще водителю напомнили о правилах по транспортировке питомцев.
После беседы казахстанца все же привлекли к ответственности за жестокое обращение с животным по статье по 407-1 КоАП РК.
Жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей (19 660 тенге).
