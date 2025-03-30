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Наука и технологии

Ученые обнаружили "вывернутое наизнанку" чудовище, жившее до динозавров

Существо, исследования, обитание, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 03:40 Фото: University of Leicester
Британские ученые открыли новый вид древнего обитателя Земли, жившего задолго до появления динозавров. Его прекрасно сохранившиеся окаменелости обнаружили в 2000-х годах, но только сейчас исследователи смогли идентифицировать этого "монстра", сообщает Zakon.kz.

Ему дали ласковое прозвище Сью. Результаты 25-летнего исследования опубликовал журнал Palaeontology, а коротко его пересказал портал Phys.org.

Существо получило официальное название Keurbos susanae. Это было примитивное морское членистоногое, однако его точные эволюционные связи пока остаются неясными. Установить их сложно, поскольку сейчас около 85% всех животных на Земле относятся к членистоногим, включая креветок, омаров, пауков, клещей и многоножек.

Фото: University of Leicester

По словам исследователей, Сью – это вывернутое наизнанку, безногое и безголовое чудище. Уникальность ее останков заключается в том, что внутренности представляют собой минерализованную капсулу времени: мышцы, сухожилия и даже кишечник сохранились с невероятной точностью. При этом прочный панцирь, конечности и череп отсутствуют – они полностью разложились.

Останки Сью были обнаружены в слое ила и глины примерно в 400 км к северу от Кейптауна (Южная Африка). Анализ морских отложений помог ученым определить время ее обитания – 440 млн лет назад, в эпоху глобального похолодания, которое привело к уничтожению около 85% видов на Земле.

Членистоногое обитало в крайне токсичных условиях – в воде без кислорода и с опасной концентрацией сероводорода.

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Аксинья Титова
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