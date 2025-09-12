#АЭС в Казахстане
Мир

Враги правды ненавидели его: Павел Дуров высказался об убийстве Чарли Кирка

Павел Дуров высказался об убийстве Чарли Кирка, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 22:02 Фото: Instagram/durov
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о том, что убийство американского политического активиста Чарли Кирка в Юте – это нападение на свободу слова, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в мессенджере.

"Он боролся за открытые дебаты, и враги правды ненавидели его за это. Свобода выражения мнений подвергается нападениям по всему миру", – заявил предприниматель.

По его словам, в тот момент, когда свобода слова будет утрачена, за ней вскоре следуют все остальные свободы. Предприниматель призвал продолжать миссию Кирка по ее защите.

Чарли Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и одно из самых доверенных лиц Трампа, был застрелен неизвестным в среду, 10 сентября, во время выступления в университете Юты. ФБР объявило награду за помощь в поимке убийцы. 11 сентября гроб с телом активиста понес вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
