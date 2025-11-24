Дуров усомнился в версии смерти Чарли Кирка и поддержал теорию о причастности Франции

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (бывшая Twitter) предприниматель отметил, что теория вполне правдоподобна.

"Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции президента Эммануэля Макрона, я нахожу информацию журналистки Кэндис (Оуэнс) о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300-процентные пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты", – написал Дуров.

Отметим, что американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что некий источник из французских властных кругов связался с ней и рассказал, что убийца консервативного активиста Чарли Кирка "проходил обучение в тринадцатой бригаде французского легиона".

After reviewing everything Charlie Kirk has ever said about Macron’s France, I find Candace’s info about French involvement in his death entirely plausible.



Charlie even called for 300% tariffs on France until the charges against me were dropped: https://t.co/6JLy6PzNqS 🙏 https://t.co/qm6Laz0cfI — Pavel Durov (@durov) November 23, 2025

Чарли Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и одно из самых доверенных лиц Трампа, был застрелен неизвестным 10 сентября во время выступления в университете Юты. ФБР объявило награду за помощь в поимке убийцы.