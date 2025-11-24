#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
518.66
597.44
6.56
Мир

Дуров усомнился в версии смерти Чарли Кирка и поддержал теорию о причастности Франции

Павел Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти Чарли Кирка, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 08:17 Фото: Instagram/durov
Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (бывшая Twitter) предприниматель отметил, что теория вполне правдоподобна.

"Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции президента Эммануэля Макрона, я нахожу информацию журналистки Кэндис (Оуэнс) о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300-процентные пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты", – написал Дуров.

Отметим, что американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что некий источник из французских властных кругов связался с ней и рассказал, что убийца консервативного активиста Чарли Кирка "проходил обучение в тринадцатой бригаде французского легиона".

Чарли Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и одно из самых доверенных лиц Трампа, был застрелен неизвестным 10 сентября во время выступления в университете Юты. ФБР объявило награду за помощь в поимке убийцы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Враги правды ненавидели его: Павел Дуров высказался об убийстве Чарли Кирка
22:02, 12 сентября 2025
Враги правды ненавидели его: Павел Дуров высказался об убийстве Чарли Кирка
Павел Дуров приехал в Казахстан
21:45, 27 июня 2024
Павел Дуров приехал в Казахстан
Как пройдут похороны американского активиста Чарли Кирка
07:25, 21 сентября 2025
Как пройдут похороны американского активиста Чарли Кирка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: