Три туриста таинственно исчезли с разницей в один день на Фарерских островах

Два путешественника из Южной Кореи и один из Мексики таинственно исчезли с разницей в один день, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Le Figaro, туристов видели на прошлой неделе у водопада Бёсдалафоссур, падающего с высоты в 30 м в Атлантический океан. Кореянки выходили на связь 2 сентября, а 68-летний мексиканец – утром следующего дня. Его рюкзак нашли 4 сентября на другом острове архипелага, западнее места исчезновения.

"Сам по себе Бёсдалафоссур не представляет особой опасности. Тем не менее, важно понимать, что рельеф Фарерских островов сложный, с крутыми скалами и резкими обрывами прямо в Атлантику", – заявили в полиции.

Как уточняется, поиски пока приостановили, но в случае появления новых зацепок их возобновят.

Отмечается, что в последние годы в районе водопада пропали четыре туриста.

Фарерские острова – это автономный регион, входящий в состав Королевства Дания. Архипелаг состоит из 18 островов вулканического происхождения, расположенных в северной части Атлантического океана между Исландией и Норвегией. Острова соединены между собой туннелями, паромами, дамбами и мостами.



