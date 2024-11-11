Таинственное транспортное средство нашли на месте растаявшего ледника в Альпах

В Альпах в районе перевала Шплюген обнаружили таинственную бамбуковую повозку. Ее заметил путешественник Серджио Вери, прогуливавшийся по тропинке, которая раньше скрывалась под ледником, сообщает Zakon.kz.

По информации HeritageDaily, есть документальные свидетельства, что этот горный перевал между Швейцарией и Италией использовался с античных времен.

Тогда он назывался Cunus Aureus (Кунус Ауреус). Эта дорога обозначена на карте Tabula Peutingeriana, составленной римским государственным деятелем и полководцем Марком Агриппой во время правления императора Августа (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.).

Фото: Sergio Veri

Два ее колеса сделаны из бамбуковых прутьев, перевязанных шнурками. Интересно, что бамбук не является местным растением.

В Европу его завезли в конце 1700-х или начале 1800-х годов. Это позволяет предположить, что повозка датируется примерно ХХ веком. Точный ее возраст будет установлен после экспертизы.

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