Таинственное транспортное средство нашли на месте растаявшего ледника в Альпах
По информации HeritageDaily, есть документальные свидетельства, что этот горный перевал между Швейцарией и Италией использовался с античных времен.
Тогда он назывался Cunus Aureus (Кунус Ауреус). Эта дорога обозначена на карте Tabula Peutingeriana, составленной римским государственным деятелем и полководцем Марком Агриппой во время правления императора Августа (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.).
Фото: Sergio Veri
Два ее колеса сделаны из бамбуковых прутьев, перевязанных шнурками. Интересно, что бамбук не является местным растением.
В Европу его завезли в конце 1700-х или начале 1800-х годов. Это позволяет предположить, что повозка датируется примерно ХХ веком. Точный ее возраст будет установлен после экспертизы.
Ранее сообщалось, что в горах Великобритании безвозвратно растаял снежный покров.