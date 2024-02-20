Путин подарил Ким Чен Ыну машину российского производства

Лидер Корейская Народно-Демократическая Республика Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства, сообщает Zakon.kz.

О подарке стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Как отмечает ЦТАК, подарок для Ким Чен Ына получили 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, а также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон.

Ким Ё Чжон передала благодарность Путину и отметила, что этот подарок "служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран", и является "самым лучшим подарком".

Однако марка подаренной машины не уточняется.

Согласно данным различных СМИ, в 2023 году во время визита Ким Чен Ына в Россию Путин показал ему автомобили Aurus из своего кортежа.

Также сказано, что северокорейский лидер для передвижения часто использует лимузин Maybach.