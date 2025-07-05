Грузовой корабль "Прогресс МС-31" прибыл на МКС

6 июля в 00:25 по московскому времени "Прогресс МС-31" пристыковался к Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Грузовой корабль "Прогресс МС-31" с оборудованием для научных экспериментов пристыковался в автоматическом режиме после двух суток полета, передает госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале. Корабль доставил на станцию более 2,6 тонны грузов.

По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите около 167 суток. На станции в настоящее время работает экипаж из семи человек. Это космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси.

Также на МКС находится экипаж из четырех коммерческих туристов, прибывших 26 июня в рамках программы компании Axiom Space.

Корабль был запущен с Байконура ракетой "Союз-2.1а" 3 июля.