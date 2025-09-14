#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Мир

Купание для 80-летнего жителя Малайзии закончилось трагедией

крокодил съел пенсионера в Малайзии, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 18:12 Фото: pixabay
80-летний житель малазийского штата Саравак Туаха Ламата пропал после нападения крокодила, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sarawak Tribune, в последний раз его видели 9 сентября у пристани рядом с домом. Он планировал искупаться в реке. Позже родственники нашли на берегу его полотенце и шлепанцы.

Жители села, где жил Ламат, прочесали реку на лодках. Затем к поискам подключилась пожарно-спасательная служба. Найти пропавшего пока не удалось.

Ранее сообщалось, что турист ради фотографии оказался в пасти крокодила на территории отеля в Мексике.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Инъекцию для борьбы со старостью протестировали в Китае
Мир
18:48, Сегодня
Инъекцию для борьбы со старостью протестировали в Китае
Ощутимое землетрясение произошло в Индии
Мир
18:34, Сегодня
Ощутимое землетрясение произошло в Индии
Новый премьер Непала вступила в должность
Мир
14:59, Сегодня
Новый премьер Непала вступила в должность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: