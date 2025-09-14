Купание для 80-летнего жителя Малайзии закончилось трагедией
80-летний житель малазийского штата Саравак Туаха Ламата пропал после нападения крокодила, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sarawak Tribune, в последний раз его видели 9 сентября у пристани рядом с домом. Он планировал искупаться в реке. Позже родственники нашли на берегу его полотенце и шлепанцы.
Жители села, где жил Ламат, прочесали реку на лодках. Затем к поискам подключилась пожарно-спасательная служба. Найти пропавшего пока не удалось.
Ранее сообщалось, что турист ради фотографии оказался в пасти крокодила на территории отеля в Мексике.
