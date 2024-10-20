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В Индии бык спас хозяина от разъяренного крокодила

крокодил, Нил, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 09:07 Фото: pixabay
Житель индийского штата Карнатака выжил после нападения крокодила благодаря быку, который бросился на защиту своего хозяина, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of India, фермер мыл скот на привязи в водохранилище, когда хищник незаметно подплыл и вцепился мужчине в правую руку.

Попытка отбиваться не увенчалась успехом. В итоге фермера спас бык. Он наступил на крокодила, после чего потянул за веревку и вытащил хозяина на берег. Родственники пострадавшего признались, что считают этот случай его вторым днем рождения.

В апреле 2024 года российские таможенники не пропустили в Казахстан крокодила по кличке Бакс. Рептилию пытались провезти в деревянном ящике среди прочих вещей.

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