В Степногорске спасатели пришли на помощь 80-летней бабушке
Фото: ДЧС Акмолинской области
Акмолинские спасатели помогли 80-летней бабушке, которая упала в собственной квартире и не могла подняться без посторонней помощи, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел сегодня, 9 июня 2024 года, в одной из многоэтажек Степногорска.
Работник КСК не смог попасть в квартиру из-за отсутствия ключей. Тогда на помощь пришли спасатели.
Фото: ДЧС Акмолинской области
"Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в квартиру на 3 этаже через окно и нашли бабушку лежащей на полу, после чего женщину передали карете скорой помощи", – рассказали в ДЧС Акмолинской области.
Также сегодня, 9 июня, в Щучинске при пожаре спасли четырех человек.
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