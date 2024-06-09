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В Степногорске спасатели пришли на помощь 80-летней бабушке

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 17:21 Фото: ДЧС Акмолинской области
Акмолинские спасатели помогли 80-летней бабушке, которая упала в собственной квартире и не могла подняться без посторонней помощи, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 9 июня 2024 года, в одной из многоэтажек Степногорска.

Работник КСК не смог попасть в квартиру из-за отсутствия ключей. Тогда на помощь пришли спасатели.

спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 17:21

Фото: ДЧС Акмолинской области

"Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в квартиру на 3 этаже через окно и нашли бабушку лежащей на полу, после чего женщину передали карете скорой помощи", – рассказали в ДЧС Акмолинской области.

Также сегодня, 9 июня, в Щучинске при пожаре спасли четырех человек.

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Акмолинская область Степногорск 2024 год
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