В Степногорске спасатели пришли на помощь 80-летней бабушке

Акмолинские спасатели помогли 80-летней бабушке, которая упала в собственной квартире и не могла подняться без посторонней помощи, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 9 июня 2024 года, в одной из многоэтажек Степногорска.

Работник КСК не смог попасть в квартиру из-за отсутствия ключей. Тогда на помощь пришли спасатели.

Фото: ДЧС Акмолинской области

"Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в квартиру на 3 этаже через окно и нашли бабушку лежащей на полу, после чего женщину передали карете скорой помощи", – рассказали в ДЧС Акмолинской области.

Также сегодня, 9 июня, в Щучинске при пожаре спасли четырех человек.