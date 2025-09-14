#АЭС в Казахстане
Мир

Ощутимое землетрясение произошло в Индии

землетрясение в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 18:34 Фото: Zakon.kz
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,9 в штате Ассам на востоке Индии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на сайте, эпицентр располагался в 24 км к западу от города Декиаджули. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 

Ранее сообщалось, что очередное сильное землетрясение произошло на Камчатке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
