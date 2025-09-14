Ощутимое землетрясение произошло в Индии
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,9 в штате Ассам на востоке Индии, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным, опубликованным на сайте, эпицентр располагался в 24 км к западу от города Декиаджули. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что очередное сильное землетрясение произошло на Камчатке.
