Ощутимое землетрясение произошло в Индии

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,9 в штате Ассам на востоке Индии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на сайте, эпицентр располагался в 24 км к западу от города Декиаджули. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что очередное сильное землетрясение произошло на Камчатке.