Мир

Очередное сильное землетрясение произошло на Камчатке

сейсмограф, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 09:20 Фото: Indiana university
13 сентября 2025 года сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой у восточного побережья Камчатки, сообщает Zakon.kz.

По данным геофизической службы РФ, эпицентр располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Тихом океане, магнитуда составила 6,3. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает о магнитуде 7,7, пишет РИА Новости

После землетрясение на полуострове объявили угрозу цунами. Согласно расчетам местного МЧС, волны могут достигать 120 см. 

"Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", — сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Жителей призвали уйти подальше от берега. Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется уйти в океан за 50-метровую изобату.

С конца июля на Камчатке активизировалась сейсмическая активность. Предыдущие подземные толчки произошли в середине августа, магнитуда составляла 5,2 и 5,5. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
