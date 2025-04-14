Ощутимое землетрясение произошло в Калифорнии

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в штате Калифорния неподалеку от города Сан-Диего, сообщает Zakon.kz.

По данным Геологической службы США (USGS), сначала сейсмологи объявили о магнитуде 6, но позже уточнили данные и понизили ее.

Подземные толчки происходили в 17:08 (22:08 по времени Астаны) в 59 км от Сан-Диего и в 87 км от города Палм-Спрингс. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 13,4 км.

Кроме того, после землетрясения было зафиксировано около восьми афтершоков магнитудой от 2,5 до 3,5.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане произошла серия землетрясений. По последним данным, погиб трехлетний мальчик. Также известно, что 94 дома полностью разрушены.