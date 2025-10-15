Рядом с туристическим городом в Чили произошло ощутимое землетрясение

15 октября в Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг находился на глубине 24 км к юго-западу от небольшого города Овалье, в котором проживает более 66 тыс. человек. Благодаря своему богатому культурному наследию, уникальным природным ландшафтам и развивающейся туристической инфраструктуре этот город часто посещают путешественники.

Сейсмологи уточнили, что землетрясение произошло в 11:43 (16:43 по времени Астаны).

О пострадавших или разрушениях на данный момент не сообщалось.

