Мир

Рядом с туристическим городом в Чили произошло ощутимое землетрясение

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 22:36 Фото: Zakon.kz
15 октября в Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг находился на глубине 24 км к юго-западу от небольшого города Овалье, в котором проживает более 66 тыс. человек. Благодаря своему богатому культурному наследию, уникальным природным ландшафтам и развивающейся туристической инфраструктуре этот город часто посещают путешественники.

Сейсмологи уточнили, что землетрясение произошло в 11:43 (16:43 по времени Астаны).

О пострадавших или разрушениях на данный момент не сообщалось.

Ранее сейсмологи нашли главную зону "мегаземлетрясений" в мире.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
