"Я решил написать эссе": президент Бразилии обратился к Дональду Трампу

Президент Бразилии Луис Инасио Лулу да Силва обратился к президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, таким образом глава государства решил начать откровенный диалог с американским коллегой.

"Я решил написать это эссе, чтобы начать открытый и откровенный диалог с президентом Соединенных Штатов. За десятилетия переговоров я научился слушать все стороны и учитывать все поставленные на карту интересы. Именно поэтому я внимательно изучил аргументы, которые были выдвинуты администрацией Трампа о введении 50% тарифа на бразильскую продукцию", – написал Лулу да Силва в своем обращении, опубликованном в СМИ.

По его мнению, введение таких пошлин на товары из Бразилии является ошибочным и нелогичным поступком. Он отметил, что подобное решение не имеет под собой экономического обоснования, следовательно, мотивация этого шага является политической.

Также Лулу да Силва заявил, что Бразилия все еще готова к открытым переговорам с Трампом для взаимовыгодного сотрудничества. Однако демократия и суверенитет Бразилии не могут являться предметами обсуждения.

Отметим, что в июле жители крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу публично спалили чучело президента США Дональда Трампа.