Гибель в горах: путешественники погибли при обрыве канатки на Эльбрусе

12 сентября в Кабардино-Балкарии произошла трагедия – оборвалась канатная дорога, на которой находились люди. Пострадало несколько человек, известно о трех погибших, сообщает Zakon.kz.

По данным "Кавказский узел", на однокресельной канатной дороге в момент трагедии находились десятки людей. Известно как минимум о девятерых пострадавших. К сожалению, есть и погибшие: сначала сообщалось о двух жертвах, но чуть позже спасатели обнаружили еще одного мужчину.

<br>

"Его тело было обнаружено в небольшом водоеме уже после эвакуации людей на поляну Азау. Искренне соболезную всем родственникам погибших. Жители Кабардино-Балкарии разделяют боль этой трагедии вместе с вами", – сообщил в Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

В списке жертв: 56-летний Дмитрий, 35-летняя Патимат и 64-летний Кебед. На месте происшествия прибыли три бригады скорой помощи, ведутся аварийно-спасательные работы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель дух лиц".

Одна из версий происшествия – сход троса с ролика на одной из опор. При этом канатная дорога находится на профилактических работах с начала сентября.

Ранее три туриста таинственно исчезли с разницей в один день на Фарерских островах.