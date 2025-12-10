Казахстанец на охоте застрелил своего друга

В Каракиянском районе Мангистауской области во время охоты на птиц мужчина застрелил своего друга, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, два друга вышли в лодке на охоту. В какой-то момент один из них случайно выстрелил в своего товарища, который скончался на месте. Об этом передает телеканал "Astana TV".

Полицейские возбудили уголовное дело. По предварительной информации, убитый работал в нефтяной сфере. У него осталась жена и трое детей.

"Подозреваемый водворен в ИВС в процессуальном порядке. По делу проводится всестороннее досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Следственными органами принимаются все предусмотренные законом меры для полного и объективного установления обстоятельств", – рассказала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Ранее в Актобе машина сбила девочку.