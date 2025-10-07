#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые назвали самые опасные фрагменты космического мусора

Мусор в космосе, техника, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 07:20 Фото: freepik
На международном астронавтическом конгрессе в Сиднее (Австралия) представили список 50 наиболее опасных фрагментов космического мусора на низкой околоземной орбите (НОО), сообщает Zakon.kz.

Старший научный сотрудник компании LeoLabs МакНайт, который вместе с коллегами составил новый список самых опасных фрагментов космического мусора, рассказал изданию Ars Technica, что при анализе учитывались масса, высота орбиты и плотность окружающего трафика.

Чем крупнее объект и выше его орбита, тем большую он представляет угрозу – порожденные им обломки могут оставаться на орбите веками.

Фото: Astroscale

Сейчас большую часть угрозы создают реликты прошлого – в основном отработанные ступени ракет, запущенные более четверти века назад и до сих пор находящиеся на орбите. Эти 50 объектов с наибольшей вероятностью могут породить новые обломки в результате столкновений. Они движутся вокруг Земли со скоростью почти восемь километров в секунду, в наиболее загруженном секторе орбиты – на высоте от 700 до 1000 километров.

Даже столкновение с объектом среднего размера на такой скорости способно породить тысячи осколков и запустить "эффект Кесслера" – цепную реакцию столкновений, при которой низкая орбита превращается в облако опасного мусора.

Лидером антирейтинга оказались Россия и СССР – им принадлежат 34 позиции из 50. Далее следуют Китай (10), США (3), Европа (2) и Япония (1). Главные "виновники" – ракеты "Зенит" и "Космос-3М", на их долю приходится 30 позиций.

Топ-10 наиболее опасных объектов:

  • Российская ракета "Зенит-2" (2004 г.)
  • Европейский спутник Envisat (2002 г.)
  • Японская ракета H-2A (1996 г.)
  • Китайская CZ-2C (2013 г.)
  • Советская "Космос-3М" (1985 г.)
  • Советская "Зенит-2" (1988 г.)
  • Российский спутник "Космос-2237" (1993 г.)
  • Российский спутник "Космос-2334" (1996 г.)
  • Советская "Зенит-2" (1988 г.)
  • Китайская CZ-2D (2019 г.)

Этот список стал обновлением исследования 2020 года.

Ранее ученые впервые обнаружили золото в открытом космосе.

Аксинья Титова
