Мир

Президент Кыргызстана увидел пирамиды Египта

Пирамиды Египта, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 02:20 Фото: president.kg
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил знаменитый комплекс пирамид на плато Гизы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба кыргызского президента, посещение комплекса пирамид прошло 5 ноября в рамках культурной программы его официального визита в Арабскую Республику Египет.

Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

"Главе государства рассказали об истории пирамид, символизирующих древнейшую цивилизацию и культурное наследие Египта", – говорится в сообщении.

Также президент Кыргызстана посетил Большой Египетский музей, который был торжественно открыт президентом Египта 1 ноября этого года.

"Садыр Жапаров оставил запись в книге почетных гостей музея, выразив благодарность египетской стороне за теплый прием и возможность прикоснуться к истории великой цивилизации", – подытожила пресс-служба президента.

Днями ранее министру иностранных дел Египта подарили набор LEGO. Его эмоциональное фото с подарком стало вирусным в Сети.

Читайте также
Президент Кыргызстана посетит Казахстан
19:04, 29 января 2024
Президент Кыргызстана посетит Казахстан
Скрытые надписи в пирамиде перевернули представление об истории Египта
18:38, 19 июля 2025
Скрытые надписи в пирамиде перевернули представление об истории Египта
В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана
15:14, 06 июля 2023
В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана
