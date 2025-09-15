Конор Макгрегор съездил в США и передумал становиться президентом Ирландии: Я остаюсь в Америке

Знаменитый эпатажный боец UFC Конор Макгрегор объявил о том, что решил выйти из гонки за кресло президента Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал 15 сентября 2025 года в X.

"Недавно я объявил о своих искренних намерениях баллотироваться на пост президента Ирландии... ...Я был польщен поддержкой, которую получил, проводя разъяснительную работу на нашем великом островном собрании и общаясь с "забытыми ирландцами", которые чувствуют себя покинутыми и игнорируемыми политиками истеблишмента. В прошлую среду я посетил Нью-Йорк, дом многих ирландцев, чтобы почтить память жертв трагических терактов 11 сентября и обсудить с администрацией США мои цели в отношении Ирландии. Я остаюсь в Америке и буду присутствовать на предстоящих встречах, которые приведут к созданию рабочих мест в Ирландии", – написал он.

Далее Макгрегор указал на то, что в Ирландии устарела Конституция, и ее "используют основные парламентские партии для недопущения проведения подлинно демократических президентских выборов, а также для того, чтобы гарантировать, что в избирательном бюллетене могут быть выбраны только кандидаты, одобренные истеблишментом".

"За очень короткий промежуток времени я стал катализатором мобилизации на позитивные перемены в Ирландии против злонамеренной политической охоты на ведьм, работая вместе с ведущими СМИ, распространяющими фейковые новости. В настоящее время существует очень заметное и громогласное движение ирландских патриотов, возвращающихся к нашим культурным и историческим истокам, стремящихся сохранить и защитить наш образ жизни как ирландцев – я приветствую вас. Течение изменилось, и его невозможно остановить! После тщательного обдумывания и консультаций со своей семьей я снимаю свою кандидатуру с этой президентской гонки. Это было нелегкое решение, но на данный момент оно правильное. Хотя я не буду участвовать в этих выборах, моя приверженность Ирландии на этом не заканчивается", – указал спортсмен.

Он пообещал продолжать служить народу, используя международную платформу для продвижения ирландских интересов за рубежом. А также заверил, что в снова будет участвовать в предвыборной кампании.

"Это не конец, а начало моего политического пути. Мной движет стремление улучшать жизнь людей, защищать права и служить ирландскому народу преданно и честно. Я продолжу служить своему народу на мировой арене, отстаивая социальные и экономические интересы Ирландии – в этом нет никаких сомнений. Это марафон. А не спринт!" – резюмировал Конор Макгрегор.

О начале своей президентской кампании в Ирландии знаменитый боец UFC сообщил в начале сентября.

При этом он осознавал, что не так просто баллотироваться на пост президента Ирландии.

"Потому что есть условия, нужна поддержка четырех советов графств, контролируемых правящими партиями, или 20 номинаций от членов Эрахтаса. Нельзя просто стать президентом. Какая эта демократия? Все правильно, никакая", – говорил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Эксперты-политологи тоже усомнились, что Конор сможет преодолеть стоящие у него на пути к президентству барьеры.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что является поклонником Конора Макгрегора.