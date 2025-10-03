"Лицо супер оранжевое": встречу семьи Макгрегора с Трампом и Маском обсуждают в Сети

Супруга знаменитого эпатажного бойца UFC Конора Макгрегора поделилась с подписчиками фотографиями со встречи их семьи с президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, сообщает Zakon.kz.

Снимки Ди Девлин опубликовала в Instagram. Сам пост она никак не подписала, только оставила один смайлик в виде сердечка. Зато подписчики активно отреагировали на ситуацию. В первую очередь они обсудили внешний вид главы США, а затем уже поддержали и спортсмена:

– Черт. Лицо Трампа супер оранжевое на этом фото. – Боже мой, он сегодня выглядит очень оранжевым. – Сделайте UFC снова великим! – Конор, он даже не хочет, чтобы ты был в этой стране, мой мальчик!





Отметим, что недавно, в начале сентября, знаменитый боец UFC заявил о своей президентской кампании в Ирландии.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что является поклонником Конора Макгрегора.

А позже Макгрегор съездил в США и передумал становиться президентом Ирландии, заявив, что остается в Америке.

