"Лицо супер оранжевое": встречу семьи Макгрегора с Трампом и Маском обсуждают в Сети
Снимки Ди Девлин опубликовала в Instagram. Сам пост она никак не подписала, только оставила один смайлик в виде сердечка. Зато подписчики активно отреагировали на ситуацию. В первую очередь они обсудили внешний вид главы США, а затем уже поддержали и спортсмена:
– Черт. Лицо Трампа супер оранжевое на этом фото.
– Боже мой, он сегодня выглядит очень оранжевым.
– Сделайте UFC снова великим!
– Конор, он даже не хочет, чтобы ты был в этой стране, мой мальчик!
Отметим, что недавно, в начале сентября, знаменитый боец UFC заявил о своей президентской кампании в Ирландии.
В марте 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что является поклонником Конора Макгрегора.
А позже Макгрегор съездил в США и передумал становиться президентом Ирландии, заявив, что остается в Америке.