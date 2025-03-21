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Спорт

Конор Макгрегор решил стать президентом Ирландии

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 06:55 Фото: Instagram/thenotoriousmma
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии, сообщает Zakon.kz.

По его словам, к 12 июня 2026 года Ирландия должна полностью выполнить Миграционный пакт ЕС. Это означает, что до этой даты обе палаты парламента должны принять несколько законодательных актов, а президент – их подписать. Следующие президентские выборы должны состояться до 11 ноября 2025 года.

"Кто, кроме меня, выступит против правительства? Любой другой кандидат, которого они попытаются выдвинуть, не сможет им противостоять. Но я буду! Как президент я бы также вынес этот законопроект на референдум. Хотя я категорически против этого пакта, это не зависит ни от меня, ни от правительства. Это будущее Ирландии, когда я стану президентом. Все граждане Ирландии должны иметь возможность выразить свое мнение и самостоятельно определить свое будущее!" – написал Макгрегор в Instagram.

Макгрегор является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому поводу.

Ранее казахстанскому бойцу предложили сменить весовую категорию в UFC.

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Аксинья Титова
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