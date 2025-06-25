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Мир

Необычное поведение касаток удалось заметить благодаря беспилотникам

необычное поведение косаток удалось заметить благодаря беспилотникам, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 21:34 Фото: pixabay
Сотрудники Эксетерского университета уже более 50 лет наблюдают за поведением касаток, обитающих в море Селиш. И недавно одной из студенток британского университета удалось заметить, что киты-убийцы используют водоросли в неочевидных на первый взгляд целях, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, студентка магистратуры Эксетерского университета Рэйчел Джон просматривала записи с беспилотников, как вдруг наткнулась на странные кадры. На них одна касатка отрывает кусок ламинарии, кладет ее между своим телом и телом другой особи, после чего они трутся друг о друга.

Ученые говорят, что науке уже известно такое явление, как келпинг. Так называют процесс, в рамках которого касатка трется о водоросли, чтобы развлечься и избавиться от ороговевшей кожи. Тем не менее до наблюдения Джон биологи не предполагали, что киты-убийцы могут помогать в этом друг другу. Они назвали это "аллокелпинг".

Ранее сообщалось, что шесть мертвых китов за неделю обнаружили на пляжах США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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