В Таиланде молодой отец убил 11-месячную дочь в прямом эфире в соцсетях

21-летний житель Таиланда Вуттисан Вонгталай убил 11-месячную дочь Натали в прямом эфире в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

По информации The Mirror, сначала он повесил девочку, а затем покончил с собой в заброшенном отеле на Пхукете.

"Камера засняла, как мужчина убил свою маленькую дочь в прямом эфире на Facebook, а затем покончил с собой", – говорится в сообщении.

Как уточняется, причиной назвали его конфликт в супругой Чиранут Трайрат.

