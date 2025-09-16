#АЭС в Казахстане
Мир

В Таиланде молодой отец убил 11-месячную дочь в прямом эфире в соцсетях

мужчина убил дочь в прямом эфире, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 01:10 Фото: pixabay
21-летний житель Таиланда Вуттисан Вонгталай убил 11-месячную дочь Натали в прямом эфире в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

По информации The Mirror, сначала он повесил девочку, а затем покончил с собой в заброшенном отеле на Пхукете.

"Камера засняла, как мужчина убил свою маленькую дочь в прямом эфире на Facebook, а затем покончил с собой", – говорится в сообщении.

Как уточняется, причиной назвали его конфликт в супругой Чиранут Трайрат.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области мужчина молотком убил жену и покончил с собой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
