Мир

Сон на рабочем месте: самолет не мог сесть, пока не разбудили диспетчера

самолет в небе , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 02:03 Фото: freepik
Единственный диспетчер аэропорта Аяччо на Корсике уснул во время смены, из-за чего самолет авиакомпании Air Corsica, следовавший из Парижа, оказался вынужден кружить над Средиземным морем в ожидании разрешения на посадку, сообщает Zakon.kz.

Пилоты уже начали готовить запасной маршрут, однако через 20 минут дежурный диспетчер все же вышел на связь и направил борт на посадку, передает The Sun.

По информации издания, диспетчер работал в одиночку, рядом не оказалось никого, кто мог бы предотвратить ситуацию. Экипаж не смог дозвониться до охраны аэропорта и в итоге обратился в полицию. Правоохранители поднялись в диспетчерскую и разбудили мужчину.

Ранее мы сообщали, что из музея в Париже вынесли золото.

Асель Аукешева
