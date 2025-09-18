#АЭС в Казахстане
Мир

Проснулась в огне: американка пыталась сжечь сестру заживо

поджог , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 20:07 Фото: freepik
В Кентукки 22-летнюю Эддисон Браун обвинили в покушении на жизнь родной сестры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, инцидент произошел в мае в Луисвилле. Сестра проснулась от того, что загорелся матрас ее кровати. Она успела потушить пламя подушкой, а к дому уже подъезжали пожарные.

Браун скрылась до прибытия следователей, но позже отправила нескольким людям сообщения, в которых призналась, что намеренно подожгла кровать, чтобы расправиться с родственницей. В момент поджога в доме находились еще четыре человека, включая ребенка.

12 сентября девушку арестовали. Ей предъявлены обвинения в поджоге первой степени и покушении на убийство. В случае признания вины Браун грозит до 60 лет тюрьмы. Мотивы поступка остаются неизвестными.

Ранее мы сообщали, что из музея в Париже вынесли золото.

Асель Аукешева
