#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.34
640.73
6.53
Мир

Колодец Тора стал могилой для американского туриста

Колодец Тора стал могилой для американского туриста, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 20:47 Фото: pixabay
Турист решил поплавать на побережье Тихого океана в американском штате Орегон. Его привлекла природная каменная воронка под эпичным названием Колодец Тора. Решение оказалось для путешественника роковым, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, трагедия произошла 17 сентября. Спасатели получили сообщение о тонущем мужчине. Но, прибыв на место, нашли его уже мертвым – его тело плавало лицом вниз в воде. По словам одного из очевидцев, турист мог подойти слишком близко к краю воронки.

Отмечается, что турист выбрал опасное место для купания, так как даже водолазы не рискуют погружаться в Колодец Тора из-за того, что боятся попасть в водоворот. Кроме того, особенностью воронки является то, что каждый прилив вода в ней начинает бурлить и поднимается в высоту на шесть-семь метров.

Колодец Тора (Thor's Well) – это природная каменная воронка на побережье Тихого океана на мысе Перпетуа в Орегоне, США, которую называют "вратами в ад" из-за ее опасной и завораживающей способности втягивать воду при приливах и выпускать ее обратно в виде фонтана. Этот эффект создает иллюзию бездонности и таинственности, делая место крайне привлекательным для любителей природы и фотографов, несмотря на сопутствующие риски. 

Ранее сообщалось, что туристы застряли в Перу из-за водителей автобусов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Иностранных туристов спасли в горах ВКО
20:52, Сегодня
Иностранных туристов спасли в горах ВКО
Ученые рассчитали, как правильно сбить опасный астероид
07:56, 17 сентября 2025
Ученые рассчитали, как правильно сбить опасный астероид
Участились случаи менингококковой инфекции в Алматы
19:37, 16 сентября 2025
Участились случаи менингококковой инфекции в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: