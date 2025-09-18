Колодец Тора стал могилой для американского туриста

Турист решил поплавать на побережье Тихого океана в американском штате Орегон. Его привлекла природная каменная воронка под эпичным названием Колодец Тора. Решение оказалось для путешественника роковым, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, трагедия произошла 17 сентября. Спасатели получили сообщение о тонущем мужчине. Но, прибыв на место, нашли его уже мертвым – его тело плавало лицом вниз в воде. По словам одного из очевидцев, турист мог подойти слишком близко к краю воронки.

Отмечается, что турист выбрал опасное место для купания, так как даже водолазы не рискуют погружаться в Колодец Тора из-за того, что боятся попасть в водоворот. Кроме того, особенностью воронки является то, что каждый прилив вода в ней начинает бурлить и поднимается в высоту на шесть-семь метров.

Колодец Тора (Thor's Well) – это природная каменная воронка на побережье Тихого океана на мысе Перпетуа в Орегоне, США, которую называют "вратами в ад" из-за ее опасной и завораживающей способности втягивать воду при приливах и выпускать ее обратно в виде фонтана. Этот эффект создает иллюзию бездонности и таинственности, делая место крайне привлекательным для любителей природы и фотографов, несмотря на сопутствующие риски.

Ранее сообщалось, что туристы застряли в Перу из-за водителей автобусов.