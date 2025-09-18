Колодец Тора стал могилой для американского туриста
По информации Daily Mail, трагедия произошла 17 сентября. Спасатели получили сообщение о тонущем мужчине. Но, прибыв на место, нашли его уже мертвым – его тело плавало лицом вниз в воде. По словам одного из очевидцев, турист мог подойти слишком близко к краю воронки.
Отмечается, что турист выбрал опасное место для купания, так как даже водолазы не рискуют погружаться в Колодец Тора из-за того, что боятся попасть в водоворот. Кроме того, особенностью воронки является то, что каждый прилив вода в ней начинает бурлить и поднимается в высоту на шесть-семь метров.
Колодец Тора (Thor's Well) – это природная каменная воронка на побережье Тихого океана на мысе Перпетуа в Орегоне, США, которую называют "вратами в ад" из-за ее опасной и завораживающей способности втягивать воду при приливах и выпускать ее обратно в виде фонтана. Этот эффект создает иллюзию бездонности и таинственности, делая место крайне привлекательным для любителей природы и фотографов, несмотря на сопутствующие риски.
Ранее сообщалось, что туристы застряли в Перу из-за водителей автобусов.