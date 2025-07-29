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Мир

Американский дайвер встретился с "неблагодарной" акулой

акула покусала дайвера, который ее спас, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 20:23 Фото: pixabay
Американский дайвер Джефф Джоэл у побережья штата Флорида пострадал, когда помогал лимонной акуле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал People, мужчина нырял, когда заметил запутавшуюся в сетях рыбу. Он решил спасти акулу, но та испугалась, начала метаться и сильно покусала дайверу руку в процессе освобождения.

"Она перевернулась, а затем как будто перевернулась в мою сторону и вцепилась мне в руку. Это было просто невероятно", – рассказал Джоэл.

Отмечается, что американец назвал ситуацию "чудной", несмотря на то, что после нее он попал в больницу, где на его руку наложили 40 швов.

По словам дайвера, любое дикое животное бы испугалось, попав в ловушку, поэтому инцидент не повлияет на его стремление помогать живым созданиям.

Ранее дайвер показал самое опасное место для купания в Актау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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