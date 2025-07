Американский дайвер встретился с "неблагодарной" акулой

Как пишет журнал People, мужчина нырял, когда заметил запутавшуюся в сетях рыбу. Он решил спасти акулу, но та испугалась, начала метаться и сильно покусала дайверу руку в процессе освобождения.

Отмечается, что американец назвал ситуацию "чудной", несмотря на то, что после нее он попал в больницу, где на его руку наложили 40 швов.

По словам дайвера, любое дикое животное бы испугалось, попав в ловушку, поэтому инцидент не повлияет на его стремление помогать живым созданиям.

Diver Says He Was Bit by a Shark While Rescuing It from a Fishing Net, and He Said He'd Do It Again https://t.co/4maSFeSy9N