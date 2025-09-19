Польша заявила, что Россия нарушила зону безопасности в Балтийском море

Пограничные войска Польши заявили, что два российских истребителя нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев на малой высоте над ней, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Petrobaltic – это морская нефтедобывающая платформа, расположенная в Балтийском море. Оператором является польская компания LOTOS Petrobaltic.

Она добывает нефть и газ, в основном на месторождении B3, которое находится примерно в 80 км к северу от Гданьска.

"Командование вооруженных сил и другие органы власти уведомлены", – заявили в ведомстве.

