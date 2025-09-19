Польша заявила, что Россия нарушила зону безопасности в Балтийском море
Фото: pixabay
Пограничные войска Польши заявили, что два российских истребителя нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев на малой высоте над ней, сообщает Zakon.kz.
По информации The Guardian, Petrobaltic – это морская нефтедобывающая платформа, расположенная в Балтийском море. Оператором является польская компания LOTOS Petrobaltic.
Она добывает нефть и газ, в основном на месторождении B3, которое находится примерно в 80 км к северу от Гданьска.
"Командование вооруженных сил и другие органы власти уведомлены", – заявили в ведомстве.
Ранее мы сообщали о том, что Германия направит истребители на границу с Польшей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript