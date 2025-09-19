#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.19
636.44
6.49
Мир

Польша заявила, что Россия нарушила зону безопасности в Балтийском море

Истребитель, военная техника, небо, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 02:40 Фото: pixabay
Пограничные войска Польши заявили, что два российских истребителя нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев на малой высоте над ней, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Petrobaltic – это морская нефтедобывающая платформа, расположенная в Балтийском море. Оператором является польская компания LOTOS Petrobaltic.

Она добывает нефть и газ, в основном на месторождении B3, которое находится примерно в 80 км к северу от Гданьска.

"Командование вооруженных сил и другие органы власти уведомлены", – заявили в ведомстве.

Ранее мы сообщали о том, что Германия направит истребители на границу с Польшей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Азербайджане родители отрекаются от детей, чтобы обойти запрет на кровные браки
02:20, 20 сентября 2025
В Азербайджане родители отрекаются от детей, чтобы обойти запрет на кровные браки
Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании
01:50, 20 сентября 2025
Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании
Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире
01:12, 20 сентября 2025
Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: