Женщина уснула на надувном матрасе и чуть не уплыла из Польши в Швецию

Задремавшую туристку унесло на матрасе в Балтийском море, сообщает Zakon.kz.

Примерно в 400 метрах от берега сотрудники полиции в Крынице-Морске заметили в море дрейфующий матрас с лежащей на нем женщиной. Они решили проверить, как он там оказался и не нужна ли кому-то срочная помощь. Добравшись до матраса они разбудили женщину.

Фото: nowydworgdanski.policja.gov.pl

33-летняя туристка удивилась, что заплыла так далеко и извинилась перед стражами правопорядка. Полицейские прочитали отдыхающей лекцию о безопасности отдыха и на гидроцикле сопроводили ее на берег.

Фото: nowydworgdanski.policja.gov.pl

На суше тоже свои приключения. Так, потерявшаяся 79-летняя россиянка провела в лесу почти неделю.