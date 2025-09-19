Российских ритуальщиков шокировало тело со странным содержимым

В Приморском крае России ритуальщики из Владивостока обнаружили в груди покойного куклы вуду и другие предметы, спрятанные сотрудниками морга для проведения некоего обряда, сообщает Zakon.kz.

По данным News.ru, во время процедуры бальзамирования на теле мужчины заметили странный бугорок, который оказался свертком с восковыми фигурками, фотографиями и иглами. Как выяснилось, их туда поместили судмедэксперты из бюро "ПК бюро СМЭ".

Как сообщила региональная пресс-служба судов, теперь патологоанатомов будут судить за надругательство над телом.

Следствие установило, с просьбой вшить мешочек в покойного к сотрудникам морга обратилась знакомая, которую, в свою очередь, об этом попросило неустановленное пока лицо.

