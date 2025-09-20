Судиться за собственную фамилию пришлось москвичу

Жителю Москвы пришлось судиться, чтобы вернуть свою настоящую фамилию и получить наследство. Оказалось, что всю жизнь он числился в книге записей гражданского состояния под другой, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Baza, в 2024 году у 52-летнего мужчины умерла мать. Чтобы вступить в наследство, ему нужно было обновить свидетельство о рождении, так как в оригинальном выцвела печать. Однако в ЗАГСе москвичу отказали в замене: вместо доставшейся от матери фамилии в книге записей гражданского состояния значилась фамилия от отца.

"Эта книга – официальный документ, в который вносятся основные события в жизни человека: рождение, брак, усыновление или смена имени. Для мужчины случившееся стало сюрпризом, ведь под фамилией матери он окончил школу, университет, получил паспорт, женился, завел детей, развелся и женился во второй раз – ни разу никаких проблем не возникало", – сказано в посте.

Заручившись поддержкой юриста, россиянин обратился в суд и потребовал исправить ошибку и заменить свидетельство. В ходе разбирательств выяснилось, что свидетельство о рождении было выдано повторно практически сразу после рождения, когда его родители развелись, и мать забрала ребенка в другой город. Вероятно, из-за ошибок в первом свидетельстве в реестре одна фамилия изменилась на другую.

Суд удовлетворил иск и обязал ЗАГС исправить ошибку.

