Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии

Фото: Zakon.kz

Жителю Жамбылской области пришлось через суд отстаивать свое право на пенсию. Ранее ему отказали в выплате из-за неправильного окончания фамилии в трудовой книжке, сообщает Zakon.kz.

Гражданское дело рассматривали в Жуалынском районном суде. "Истец Б. в 1985-1998 годах работал в коллективном хозяйстве "П" Жуалынского района на разных специальностях. При оформлении бумаг Центр по выплате пенсий отказал ему, сославшись на неправильное окончание фамилии в трудовой книжке", – рассказали в пресс-службе суда. В ходе рассмотрения дела суд обратил внимание на наличие архивной справки, где указаны данные мужчины и годы работы в вышеуказанном коллективном хозяйстве. Иск удовлетворили и признали факт принадлежности трудовой книжки заявителю. Решение суда не вступило в законную силу. Ранее в Минтруда и соцзащиты населения Казахстана рассказали о размерах пенсий, которые положены гражданам, вышедшим на заслуженный отдых.

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