Мир

После столкновения парома и сухогруза в Турции пострадали люди

В Турции на пароме пострадали люди , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 05:17 Фото: Х/cnnturk
В Босфорском проливе пассажирский паром столкнулся с сухогрузом, сообщает Zakon.kz.

Как передает A Haber, ночью 19 сентября паром следовал по маршруту Бешикташ – Ускюдар, а сухогруз передвигался под флагом Панамы. В результате происшествия пострадали 12 человек. Все они доставлены в больницы.

Столкновение произошло у причала Ускюдар. На место прибыли силы береговой охраны. Оба судна отбуксировали для осмотра.

Начато официальное расследование обстоятельств инцидента. Турецкие власти уточняют, что ситуация находится под контролем, а транспортное сообщение в проливе не нарушено.

На днях первая леди Турции и принцесса Японии обсудили археологические раскопки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
