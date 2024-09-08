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Париж передал титул "самого романтического места в мире" другой стране

Опросы туристов, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 05:43 Фото: pixabay
Париж передал титул "самого романтического места в мире" другой стране. Туристы сделали свой выбор, и теперь Мауи, Гавайи, на вершине списка самых романтических направлений, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, город лишился титула города любви после того как Talker Research и Funjet Vacations провели опрос 2000 американцев, чтобы определить самые романтические направления в мире.

Это выявило неожиданный результат. Фактически, большинство американских пар проголосовали за Мауи, Гавайи, как за свой лучший выбор для романтического отпуска.

Ранее стало известно любимое место отдыха у туристов в Испании.

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