Крокодил съел взрослого мужчину на глазах пожилого отца в Малайзии

В малайзийской деревне Лубок-Пунггор крокодил утащил 32-летнего мужчину под воду и съел прямо на глазах у его 71-летнего отца, сообщает Zakon.kz.

По информации Sarawak Edition, пожилой мужчина по имени Судин Чи вступил в схватку с рептилией, пытаясь спасти своего сына Ахмада Альзадхри Судина, но ничем помочь уже не мог. Находившийся поблизости очевидец услышал крики и плеск воды и стал очевидцем борьбы пенсионера с крокодилом.

Уточняется, что в результате нападения мужчина был съеден рептилией и до сих пор числится пропавшим без вести. Его отец выжил, но находится в тяжелом психологическом состоянии.

Поиски мужчины, ставшего жертвой нападения, продолжаются.

