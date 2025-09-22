#АЭС в Казахстане
Мир

"Не обязан это делать": американец заморил голодом двухмесячного сына

американец заморил голодом двухмесячного сына, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 01:15 Фото: pixabay
40-летний американец Кристофер Мэтьюз заморил голодом двухмесячного ребенка. В преступлении он сам признался полицейским, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, мужчина не кормил сына, считая, что "не обязан делать это". Как уточняется, родители за два месяца ни разу не показали ребенка врачу после выписки из роддома. Несмотря на усилия медиков, им не удалось спасти младенца с крайней степенью истощения.

Согласно данным издания, мать ребенка, Ширли Мэтьюз, которая тоже не хотела кормить ребенка, также была осуждена по аналогичному обвинению и получила такой же срок – 20 лет тюрьмы.

Судья Аманда Бэксли во время оглашения приговора выразила сожаление, что действовавшее на момент преступления законодательство не позволяло назначить более строгое наказание. Она отметила, что законы Алабамы с тех пор ужесточены, но эти изменения не имеют обратной силы.

Дело супругов стало одним из нескольких громких процессов о жестоком обращении с детьми в США, отмечают СМИ.

Ранее сообщалось, что крокодил съел взрослого мужчину на глазах пожилого отца в Малайзии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
