30-летняя мать, зарубившая топором троих детей, избежала тюрьмы

В апреле этого года в Канске (Россия) произошла жуткая трагедия. Молодая мать зарубила топором троих детей, младшему из которых было всего семь месяцев, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал НТВ, 14 апреля Валентина Мытько зверски убила четырехлетнюю дочь, девятилетнего и семимесячного сыновей.

Сначала женщина задушила дочь, затем топором нанесла ей один удар в левую подключичную область. После этого причинила множественные удары топором по голове и телу семимесячному сыну и 8-летнему сыну, вернувшемуся из школы.

Все происходило на глазах восьмилетнего сына Мытько. Именно он рассказал бабушке и дедушке о случившемся. Его мать не тронула.

Сейчас Валентина Мытько находится под стражей, но совсем скоро ее могут отправить на принудительное лечение. Таким образом, она избежит наказания за убийства.

Экспертиза показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством и в момент преступления не понимала, что совершает.

"По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, что лишало ее в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Женщина содержится под стражей", – заявили следователи.

