Мир

Дрессировщика из знаменитого фильма насмерть растерзал тигр

Кошки, животные, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 07:59 Фото: pexels
Дрессировщика из фильма Netflix "Король тигров" Райана Исли насмерть растерзал тигр в заповеднике в американской Оклахоме, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, до своей гибели Исли выкупил тигров у звезды фильма "Король тигров" Джо Экзотика, который сел в тюрьму на 21 год за отмывание денег при торговле людьми. Средства мужчина тратил на покупку экзотических животных.

Как сообщили в администрации заповедника, эта трагедия является болезненным напоминанием о красоте и непредсказуемости мира природы.

"Райан принимал эти риски не из-за безрассудства, а из любви", – говорится в заявлении.

Уточняется, что в центре посетители могли заказать экскурсию с гидом, чтобы посмотреть больших кошек либо попасть на их дрессировку. Сейчас заповедник закрыт.

Детали гибели дрессировщика не раскрываются.

Ранее стало известно, что крокодил съел взрослого мужчину на глазах пожилого отца в Малайзии.

Аксинья Титова
