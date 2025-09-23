Дрессировщика из знаменитого фильма насмерть растерзал тигр

Дрессировщика из фильма Netflix "Король тигров" Райана Исли насмерть растерзал тигр в заповеднике в американской Оклахоме, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, до своей гибели Исли выкупил тигров у звезды фильма "Король тигров" Джо Экзотика, который сел в тюрьму на 21 год за отмывание денег при торговле людьми. Средства мужчина тратил на покупку экзотических животных.

<br>

Как сообщили в администрации заповедника, эта трагедия является болезненным напоминанием о красоте и непредсказуемости мира природы.

"Райан принимал эти риски не из-за безрассудства, а из любви", – говорится в заявлении.

Уточняется, что в центре посетители могли заказать экскурсию с гидом, чтобы посмотреть больших кошек либо попасть на их дрессировку. Сейчас заповедник закрыт.

Детали гибели дрессировщика не раскрываются.

Ранее стало известно, что крокодил съел взрослого мужчину на глазах пожилого отца в Малайзии.