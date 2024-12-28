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Мир

В Индии тигр сбежал из заповедника и растерзал женщину

тигр, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 11:58 Фото: pixabay
В Индии тигр покинул пределы заповедника и набросился на женщину, которая собирала хворост в лесу. Хищник растерзал свою жертву за несколько минут, сообщает Zakon.kz.

По информации Times of India, трагический инцидент случился в штате Мадхья-Прадеш, недалеко от города Бхопал.

"Жительница одной из окрестных деревень, 45-летняя Бахни Дин собирала с односельчанками хворост в лесу, когда на нее набросился тигр. Испуганные женщины побежали в деревню за помощью. Однако вернувшиеся на место нападения члены поискового отряда нашли лишь останки Дин: тигр съел ее", – пишет издание.

Сообщается, что три дня назад тигр растерзал мужчину в том же регионе.

Нападения произошли недалеко от тигриного заповедника Бандхавгарх. Департамент лесного хозяйства усиленно наблюдает за окрестностями, оповещая близлежащие деревни об опасности.

Ранее в Китае опубликовали кадры чудесного спасения мужчины, который избежал гибели во время нападения тигра. Хищник врезался в ворота фермы всего через несколько секунд после того, как мужчина их закрыл.

Андрей Дюсупов
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