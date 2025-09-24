За принудительную контрацепцию женщинам в Гренландии выплатят компенсации

Женщинам, которым насильственно установили внутриматочные спирали в Гренландии, выплатят компенсации, сообщает Zakon.kz.

Дания согласилась выплатить компенсации женщинам, которых в 1960-1970-е годы принудительно подвергали установке внутриматочных спиралей в Гренландии. Оказалось, что власти Дании устанавливали женщинам и девочкам внутриматочные спирали без их согласия в рамках кампании по контролю рождаемости. Об этом говорится в официальном пресс-релизе правительства страны.

Многие женщины столкнулись с тяжелыми осложнениями, бесплодием и психологическими травмами. После того как об этом стало известно 143 пострадавших объединились и подали коллективный иск к правительству, требуя компенсаций более чем на шесть млн долларов.

24 сентября в Нууке премьер-министр Дании Метте Фредериксен и председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен проведут церемонию официальных извинений перед пострадавшими. Фредериксен подтвердила, что Дания берет на себя ответственность за принудительные меры в отношении гренландских женщин и другие формы систематической дискриминации.

"Мы не можем изменить прошлое, но мы можем взять ответственность на себя и создать условия для примирения с историей", – заявила она.

Премьер-министр добавила, что правительство создаст фонд примирения, из которого будет выплачиваться индивидуальная компенсация пострадавшим женщинам и другим гренландцам, подвергавшимся дискриминации.

