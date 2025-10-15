Специальный счет: защита социальных выплат и компенсаций

В июне 2025 года вступили в силу изменения в законодательство Республики Казахстан, направленные на усиление защиты прав граждан, получающих социальные и компенсационные выплаты.

Поправки, внесенные в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 июня 2025 года № 205-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", устанавливают запрет на взыскание третьими лицами денежных средств, выплачиваемых гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Средства, поступающие из государственного бюджета или от благотворительных организаций в качестве помощи, компенсации или поддержки, необходимо зачислять только на специальные (неприкосновенные) счета, которые защищены законом от ареста и списаний.

Что представляет собой специальный счет, как его открыть и что делать, если средства со счета были списаны по ошибке, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Специальный счет – это неприкосновенный банковский счет, предназначенный исключительно для зачисления защищенных выплат.

Средства на таком счете не могут быть арестованы, списаны или удержаны по требованиям третьих лиц, даже при наличии задолженности или исполнительного производства.

К защищенным видам выплат относятся:

пособия по инвалидности;

выплаты по беременности и родам;

пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

компенсации за вред здоровью;

алименты;

выплаты из фонда социального страхования;

компенсации гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;

и другие социальные выплаты, предусмотренные законом.

Следует учитывать, что пенсия, заработная плата, стипендия и доход от предпринимательской деятельности не относятся к категории неприкосновенных средств. При наличии задолженности такие доходы могут быть удержаны по решениям судов, банков или налоговых органов.

Минимальная сумма, которую нельзя списать

Даже если гражданин не открыл специальный счет, законодательство предусматривает минимальный защищенный остаток. Согласно пункту 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", на текущем счете физического лица должна оставаться сумма не менее 92 456 тенге (двукратный размер прожиточного минимума в 2025 году). Эта сумма не подлежит списанию при взыскании задолженностей, обеспечивая гражданину минимальные средства для удовлетворения базовых жизненных потребностей.

Однако данное ограничение не распространяется на сберегательные счета.

Как открыть специальный счет

Для защиты социальных выплат и компенсаций необходимо заранее открыть специальный (неприкосновенный) счет.

Средства, поступающие на обычный текущий счет, не обладают правовой защитой и могут быть списаны без уведомления владельца.

Для открытия спецсчета необходимо:

1. Обратиться в банк или отделение АО "Казпочта" с удостоверением личности.

2. Подать заявление с указанием назначения счета.

3. Предоставить документы, подтверждающие право на получение защищенных выплат (например, судебное решение о взыскании алиментов, справку о выплате компенсации или пособия).

Открытие специального счета осуществляется бесплатно, а банк не вправе отказать в его открытии даже при наличии налоговой задолженности или просроченных кредитов.

Перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь с его условиями. Если отдельные пункты вызывают вопросы, уточните их у сотрудника банка.

Пожилым гражданам рекомендуется оформлять документы совместно с родственниками – это позволит избежать ошибок и сохранить контроль над счетом.

Важно знать: гражданам, получающим социальные выплаты, рекомендуется закрыть обычные текущие счета и открыть специальные неприкосновенные счета, чтобы обеспечить полную защиту средств от взысканий.

Если со специального счета списали деньги

По закону на средства, находящиеся на специальном счете, не допускаются:

арест и блокировка;

взыскание по платежным требованиям банков и иных организаций;

списание по инкассовым распоряжениям судебных исполнителей.

Однако в отдельных случаях возможны технические ошибки или некорректные действия со стороны финансовых организаций.

Если вы обнаружили списание средств со специального счета, необходимо:

1. Немедленно обратиться в банк и запросить письменное объяснение причин списания.

2. Подготовить документы, подтверждающие, что счет является специальным и средства имеют защищенный статус.

3. Направить жалобу взыскателю (банку, судебному исполнителю и др.) с приложением копий подтверждающих документов.

4. Если вопрос не решен – обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) через портал eOtinish.kz или подать заявление в суд.

Фото: АРРФР

Рекомендации для граждан

Проверяйте, чтобы в назначении платежа всегда было указано: "Социальная выплата", "Компенсация при ЧС", "Пособие" и т.п.

Храните все документы, подтверждающие происхождение средств, – это поможет при спорных ситуациях.

В случае чрезвычайных ситуаций открывайте специальный счет заранее, чтобы все выплаты поступали именно на него.

Не передавайте доступ к счету третьим лицам и регулярно проверяйте движение средств через онлайн-банкинг.

Механизм специальных (неприкосновенных) счетов – это эффективная социальная мера, направленная на защиту граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он обеспечивает сохранность средств, предназначенных для восстановления, лечения и поддержки, и служит дополнительной гарантией финансовой безопасности.