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Токаев провел встречу с министром обороны Китая

Токаев провел встречу с министром обороны Китая, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 17:38 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Китая Дун Цзюня. Глава Казахстана подчеркнул, что казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне – вечного всестороннего стратегического партнерства, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды за 25 апреля 2024 года, Токаев считает, что на многостороннем треке Казахстан и Китай имеют схожие взгляды по основным вопросам региональной и международной безопасности.

"Мы поддерживаем конструктивный диалог и оказываем взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы высоко оцениваем и поддерживаем предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Считаю, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры международной безопасности".Касым-Жомарт Токаев
Токаев провел встречу с министром обороны Китая, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 17:38

Фото: akorda.kz

Также сказано, что министр поблагодарил Токаева за гостеприимство и отметил высокий уровень подготовки проведения совещания министров обороны государств – членов ШОС.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии миротворческого, образовательного и военно-технического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что днем 25 апреля 2024 года в Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошла XXXIIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс". О чем говорил глава государства, можно прочитать по ссылке.

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ШОС Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай 2024 год
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