Токаев провел встречу с министром обороны Китая
Как отмечено в сообщении Акорды за 25 апреля 2024 года, Токаев считает, что на многостороннем треке Казахстан и Китай имеют схожие взгляды по основным вопросам региональной и международной безопасности.
"Мы поддерживаем конструктивный диалог и оказываем взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы высоко оцениваем и поддерживаем предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Считаю, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры международной безопасности".Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Также сказано, что министр поблагодарил Токаева за гостеприимство и отметил высокий уровень подготовки проведения совещания министров обороны государств – членов ШОС.
В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии миротворческого, образовательного и военно-технического сотрудничества.
Ранее сообщалось, что днем 25 апреля 2024 года в Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошла XXXIIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс". О чем говорил глава государства, можно прочитать по ссылке.