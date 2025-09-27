#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Происшествия

Семья известных врачей погибла при пожаре в Балхаше

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 15:19 Фото: Zakon.kz
24 сентября 2025 года в Балхаше известные супруги-врачи трагически погибли при пожаре в своем доме. Площадь пожара – 30 квадратных метров. Что было источником пожара, выясняется, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации регионального издания "Патриот", в противопожарную службу позвонили родственники и сообщили, что в доме – плотная дымовая завеса и видны последствия пожара. К моменту приезда пожарных открытого пламени уже не было.

На первом этаже двухэтажного дома спасатели обнаружили тела мужчины 1948 года рождения и женщины 1949 года рождения. По предварительной версии, супруги погибли от отравления продуктами горения.

Позднее стало известно, что погибшими оказались Юрий Аркадьевич и Наталья Евгеньевна Шерстовы.

В пресс-службе областной клинической больницы Караганды рассказали о семьей и выразили соболезнования.

Юрий Аркадьевич посвятил более полувека спортивной медицине и организации здравоохранения, был врачом сборных команд, главным врачом и руководителем здравоохранения Балхаша.

Наталья Евгеньевна почти 40 лет возглавляла психоневрологическую службу Балхаша, была чутким и внимательным врачом, строгим, но справедливым руководителем, воспитавшим целое поколение специалистов.

"Супруги Шерстовы – пример беззаветного служения профессии и людям. Их уход – огромная утрата для медицинского сообщества Карагандинской области. Искренне соболезнуем заместителю директора по лечебной работе Многопрофильной больницы №3 Караганды Сергею Юрьевичу Шерстову в связи с тяжелой утратой – уходом из жизни родителей", – заявили в администрации больницы.

Сегодня, 27 сентября, соболезнования также выразила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

"Супруги Шерстовы стали символом преданности профессии и служения людям. Их уход – огромная и невосполнимая потеря для медицинского сообщества и всей страны". Акмарал Альназарова

В Астане 20 сентября вручили государственную награду гражданину, проявившему мужество и самоотверженность при спасении людей во время пожара. Инцидент произошел 18 сентября на улице Достык: в одном из ресторанов вспыхнул пожар. Айдын Тулеген, не раздумывая, вошел в здание жилого комплекса, предупредил жителей об опасности и помог им эвакуироваться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Смертельное ДТП с участием КамАЗа: погибла 16-летняя казахстанка
16:02, Сегодня
Смертельное ДТП с участием КамАЗа: погибла 16-летняя казахстанка
"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой
14:45, Сегодня
"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой
Грузовик врезался в АЗС в Костанайской области
13:57, Сегодня
Грузовик врезался в АЗС в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: