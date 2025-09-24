Над Землей вспыхнет "дневной звездопад" – Секстантиды: когда и где смотреть
Преподаватель астрономии, эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров уточняет, что пик придется на субботу, 27 сентября 2025 года.
Метеорный поток получил свое название от созвездия Секстант и находится вблизи Солнца. Поэтому увидеть его можно лишь незадолго до рассвета.
"Наблюдать максимальную активность необычного дневного звездопада Секстантиды смогут жители как Северного, так и Южного полушария".Евгений Бурмистров
Когда и как наблюдать
Стоит отметить, что астрономическое явление уже проявляет активность и продлится до 9 октября. Самые яркие частицы можно будет попытаться "поймать" их лучше ранним утром (4-6 утра).
Преподаватель астрономии дал следующие рекомендации:
- Найдите наиболее неосвещенную локацию (то есть не в городе, где горят фонари) и не пытайтесь искать точку их вылета (радиант) или угадывать созвездие на светлеющем небе.
- Предварительно дайте глазам привыкнуть к темноте: минут 15-20 не смотрите в гаджеты и на другие источники света.
- Сторону наблюдения лучше найдите заранее. Можно через приложения-планетарии (например, Stellarium), либо ожидайте метеоры с востока, где встает солнце. Их самые яркие и длинные следы появляются именно на расстоянии около 30-40 градусов от точки восхода – примерно на уровне вытянутой вверх руки с раскрытой ладонью.
Еще эксперт в разговоре с РБК Life посоветовал попробовать запечатлеть необычный звездопад на фото или видео: закрепить камеру на штативе и поставить длинную выдержку. Или можно включить GoPro на постоянную съемку.
Также, чтобы увеличить шансы увидеть поток, можно отправиться для наблюдений на возвышенность или открытые поля в период пиковой активности Дневных Секстантид, добавили в CosmoBC.
Следующие метеорные потоки, на которые любителям наблюдений следует обратить внимание, – это Дракониды. Скромный обычно звездопад пройдет 8 октября, но может неожиданно проявить высокую активность. Также в перспективе нынешней осени – Ориониды (21 октября), способные произвести до 20 метеоров в час.
Ранее ученые пришли к новому и интересному открытию. Луна ржавеет, и в этом виновата Земля. Оказалось, что частицы кислорода, принесенные с планеты на Луну, могут превращать лунные минералы в гематит, также известный как ржавчина.