Над Землей вспыхнет "дневной звездопад" – Секстантиды: когда и где смотреть

В конце сентября земная атмосфера станет ареной для редкого зрелища – метеорного потока Дневные Секстантиды. В отличие от привычных ночных "звездных дождей", этот поток проявляется преимущественно в светлое время суток и считается одним из самых трудных для наблюдения, сообщает Zakon.kz.

Преподаватель астрономии, эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров уточняет, что пик придется на субботу, 27 сентября 2025 года.

Метеорный поток получил свое название от созвездия Секстант и находится вблизи Солнца. Поэтому увидеть его можно лишь незадолго до рассвета.

"Наблюдать максимальную активность необычного дневного звездопада Секстантиды смогут жители как Северного, так и Южного полушария". Евгений Бурмистров

Когда и как наблюдать

Стоит отметить, что астрономическое явление уже проявляет активность и продлится до 9 октября. Самые яркие частицы можно будет попытаться "поймать" их лучше ранним утром (4-6 утра).

Преподаватель астрономии дал следующие рекомендации:

Найдите наиболее неосвещенную локацию (то есть не в городе, где горят фонари) и не пытайтесь искать точку их вылета (радиант) или угадывать созвездие на светлеющем небе.

Предварительно дайте глазам привыкнуть к темноте: минут 15-20 не смотрите в гаджеты и на другие источники света.

Сторону наблюдения лучше найдите заранее. Можно через приложения-планетарии (например, Stellarium), либо ожидайте метеоры с востока, где встает солнце. Их самые яркие и длинные следы появляются именно на расстоянии около 30-40 градусов от точки восхода – примерно на уровне вытянутой вверх руки с раскрытой ладонью.

Еще эксперт в разговоре с РБК Life посоветовал попробовать запечатлеть необычный звездопад на фото или видео: закрепить камеру на штативе и поставить длинную выдержку. Или можно включить GoPro на постоянную съемку.

Также, чтобы увеличить шансы увидеть поток, можно отправиться для наблюдений на возвышенность или открытые поля в период пиковой активности Дневных Секстантид, добавили в CosmoBC.

Следующие метеорные потоки, на которые любителям наблюдений следует обратить внимание, – это Дракониды. Скромный обычно звездопад пройдет 8 октября, но может неожиданно проявить высокую активность. Также в перспективе нынешней осени – Ориониды (21 октября), способные произвести до 20 метеоров в час.

Ранее ученые пришли к новому и интересному открытию. Луна ржавеет, и в этом виновата Земля. Оказалось, что частицы кислорода, принесенные с планеты на Луну, могут превращать лунные минералы в гематит, также известный как ржавчина.